Tortu in crescita | vince in Svizzera con un ottimo 10 18

Prosegue con un 10.18 (+0.7) a Langenthal, in Svizzera, la stagione di Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Il primatista italiano, sulla pista elvetica a sei corsie a circa cinquecento metri sul livello de ...

Atletica, Tortu in Svizzera per rispondere a Jacobs: altra sfida ai 10"

Due giovanotti, due "zanazare fastidiose", ronzano intorno al numero dieci, punzecchiano, insopportabili, meravigliose. Sono Tortu e Jacobs. Il numero dieci, sovrano spartiacque dei 100 metri, è l'int ...

