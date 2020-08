Taranto: poliziotti in villa Peripato salvano la vita a un giovane Arrivati tempestivamente per scongiurare un'ipotesi fatale (Di giovedì 6 agosto 2020) Riverso su una panchina, testa coperta da un cappellino. I poliziotti del commissariato Borgo di Taranto, precipitatisi in villa Peripato, hanno trivst così il giovane uomo. Sollevato il cappello, notato un laccio attorno al collo, subito allentato. Sventato così un suicidio. Una vita salvata. L'articolo Taranto: poliziotti in villa Peripato salvano la vita a un giovane <span class="subtitle">Arrivati tempestivamente per scongiurare un'ipotesi fatale</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

LorenzoSpezio : @clarissagigante I danni esistenziali, biologici e patrimoniali subiti sono stati molto elevati e devastanti. P.S.… -