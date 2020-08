Sul lockdown il governo scelse la linea dura, non quella dei tecnici. Senza dircelo (Di giovedì 6 agosto 2020) Un'Italia divisa in due: zona rossa al nord, più libertà nel resto del paese. Ecco qual era lo scorso 7 marzo, due giorni prima che il governo facesse diventare tutto il paese un'unica zona rossa, l'idea che gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico avevano dell'Italia alle prese con l'inizio dell'epidemia da Covid-19.Lo si legge nei verbali del Cts secretati dall'esecutivo ma pubblicati dal sito della Fondazione Einaudi.Leggi i verbali in versione integrale Il Comitato Tecnico Scientifico infatti chiedeva quel giorno «di rivedere la distinzione tra cosiddette 'zone rosse' (gli undici comuni della Lombardia e del Veneto già isolati dal 1 marzo, ndr.) e 'zone gialle' da istituire in "Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nonché le province di Pesaro Urbino e Savona». Ma il vero problema riguarda il resto d'Italia, in ... Leggi su panorama

