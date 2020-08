Spaccio al Parco delle Groane: arrestati due giovani (Di giovedì 6 agosto 2020) Solaro, 6 agosto 2020 - I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente un 25enne di origini marocchine, senza fissa dimora e pregiudicato, e una ... Leggi su ilgiorno

EcoLunigiana : #Carrara - I carabinieri hanno notato i movimenti sospetti del ragazzo dopo alcune segnalazioni di cittadini esaspe… - danilo85252149 : @Meron41618397 savona parco delle nazioni.....ci pagano le pensioni..??no..spacciano.....foto da la stampa..parco c… - PaolaTwittante : RT @virginiaraggi: Fino a pochi mesi fa era completamente al buio, segnalato come luogo di spaccio e di degrado. Guardate adesso come è viv… - giorgio704 : @agorarai @AndreaOrlandosp ci sono le caserme, ne dico due per par condicio, Maricentro Taranto oltre 5000 posti le… - OMeneghino : Un arresto per spaccio al Parco Don Luigi Giussani -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Parco Spaccio al Parco delle Groane: arrestati due giovani IL GIORNO Scovato nell'ascensore con soldi e più di 300 grammi di droga: arrestato pusher 42enne

CAIVANO – PARCO VERDE - A Caivano, nel Parco Verde, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Giuseppe Ruocc ...

Parco Verde, pusher prova a scappare dai carabinieri ma resta bloccato in ascensore

A Caivano, nel Parco Verde, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 42enne di Caivano già noto alle for ...

CAIVANO – PARCO VERDE - A Caivano, nel Parco Verde, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Giuseppe Ruocc ...A Caivano, nel Parco Verde, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 42enne di Caivano già noto alle for ...