Siviglia-Roma 1-0, papera di Pau Lopez e gol di Reguilon: spagnoli in vantaggio (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Siviglia passa in vantaggio a Duisburg nel match contro la Roma di Paulo Fonseca, valevole per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Sergio Reguilon è l’autore della rete degli spagnoli: il centrocampista è bravo a rubare palla sulla trequarti avversaria, per poi andar via al difensore giallorosso e battere sul suo palo un Pau Lopez abbastanza colpevole. Il portiere spagnolo, infatti, si lascia infilare sul primo palo, quando invece avrebbe potuto fare certamente di più. Siviglia, dunque, in vantaggio e Roma costretta a rincorre in una gara già molto in salita. Leggi su sportface

