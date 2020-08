Semplificazioni, in Senato presentati 2889 emendamenti: la metà sono della maggioranza (Di giovedì 6 agosto 2020) Il decreto Semplificazioni ricoperto di emendamenti: 2889 in totale, di cui circa 1400, dunque la metà, arrivati dalla maggioranza. A nulla è valso l’invito del governo, trapelato dalla riunione di ieri tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capigruppo, ad una riduzione delle richieste di modifica da parte dei partiti che sostengono l’esecutivo. In commissione Affari costituzionali il M5s ha presentato quasi 400 emendamenti, il Pd 348, Italia viva 310. Mentre il record lo fa il Misto, gruppo di cui fa parte LeU, con 410: proprio Liberi e Uguali mercoledì è tornato a ribadire le sue perplessità in particolare sulle norme per l’edilizia. Alle proposte di modifica della maggioranza si aggiungono poi quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

