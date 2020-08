Sei mai stata sulla Luna? :Recensione, Trama, Cast (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel 2015 è uscito nei Cinema il film Sei mai stata sulla Luna?, diretto dal Regista Paolo Genovese. Il film ha incassato 2,7 milioni di euro al box office italiano, la canzone Sei Mai stata sulla Luna? di Francesco De Gregori ha vinto il Nastro d’argento come miglior canzone originale. Si tratta di una divertente commedia all’Italiana con un ricco Cast di attori già famosi e apprezzati. Leggi anche: Hitch, la commedia romantica con Will Smith Sei mai stata sulla Luna?: Film Il film ironizza tra due modi di vivere che sono agli opposti. In particolare chi sceglie una vita più serena, più tranquilla immerso nel verde della campagna e chi una vita più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

