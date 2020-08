Roma, le prime mosse di Friedkin: dal mercato alla dirigenza. E poi c’è lui… (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è passata ufficialmente a Dan Friedkin. Nelle scorse ore è arrivata la firma e il passaggio di consegne, anche se il magnate texano prenderà le redini della società giallorossa tra il 17 e il 31 agosto, ma intanto sta già delineando le mosse per il futuro. Per prima cosa, Friedkin sborserà i 591 milioni che serviranno per diventare azionista di maggioranza. In questi sono inclusi i trecento milioni che serviranno per coprire il debito contratto dal club e i circa novanta milioni che serviranno per la ricapitalizzare i conti della società. Poi saranno tanti i punti da sistemare. Gli sponsor: dopo l’addio alla Nike si cercano nuove partnership Dopo l’addio alla Nike, la Roma cercherà nuovi ... Leggi su calcioweb.eu

