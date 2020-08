Roma, Friedkin: «Non vediamo l'ora di iniziare, città e club sono iconici». Pallotta: «Sarà un grande proprietario» (Di giovedì 6 agosto 2020) Un passaggio completo di tutte le azioni in mano a Pallotta, da perfezionare entro il 17 agosto, per un prezzo complessivo di 591 milioni di euro debiti compresi: questi, a quanto emerge dal... Leggi su ilmessaggero

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - BinaryOptionEU : #Roma-#Friedkin, è fatta: finisce era #Pallotta - HCE__ : adesso Friedkin deve portare la romanità, ristabilire la vera data di nascita, tornare A.S. Roma, richiamare le ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin

"Città e club iconici, siamo felici", le parole di Dan Fridkin ROMA (ITALPRESS) - "Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell'AS Roma. Questa n ...Questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, e il Friedkin Group per la vendita del Club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì 5 agosto con un accordo vincolante ...