Roma, condannato Enrico Casamonica a quattro mesi per aver picchiato un ragazzo (Di giovedì 6 agosto 2020) Enrico Casamonica è stato condannato a quattro mesi di reclusione con rito abbreviato per aver pestato un ragazzo a Tor Bella Monaca. Il membro della famiglia accusata di associazione mafiosa a Roma e di origini Sinti è anche accusato di resistenza all’arresto. Enrico Casamonica avrebbe infatti picchiato un ragazzo della Romania qualche giorno fa nei … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

affariroma : Casamonica scatenato, picchia ragazzo e carabiniere: condannato a 4 mesi - - Affaritaliani : Casamonica scatenato, picchia ragazzo e carabiniere: condannato a 4 mesi - OpenyourEyes911 : Uno dei rituali più cruenti dell'antica Roma era senza dubbio il rito del 'Devotio'. Un rituale oscuro terribile ch… - mar_aie : @OmniaFootball La Roma non è il Real Madrid, condannato a vincere ogni anno. La Roma è una grande squadra ancora le… - mastino_il : @RiganteLeonardo @PaolaTavernaM5S Vi meritate #Alemanno, condannato ha 6 anni di reclusione per Mafia capitali, opp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma condannato

Il personale della polizia di Stato ha proceduto all’arresto di R.B., 70 anni, di Ribera, in esecuzione all’ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appe ...Il Trapani retrocede in serie c. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della societa' siciliana e confermato la penalizzazione di due punti in classifica che condanna dunque il club ...