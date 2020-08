Rischiano il fallimento, a Napoli bar e ristoranti aperti tutto agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La maggior parte delle attività commerciali di Napoli e provincia non chiuderà (rinunciando alle ferie) in questo mese di agosto e alcune neanche a cavallo di Ferragosto. È quanto emerge dallo studio di Confesercenti Napoli e dai dati elaborati. “Molte nostre aziende – afferma il presidente di Confesercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo – non possono permettersi di andare in vacanza perchè non hanno soldi. Restano aperte con la speranza di fatturare, nel tentativo di rimediare alle enormi perdite subite durante il lockdown. C’è la speranza di una inversione di tendenza che al momento non è prevista ed è probabile che resteranno dunque delusi”. Nel week-end di ... Leggi su anteprima24

È un articolo pensato per sbrogliare una matassa creata dai precedenti decreti del governo. Ma per com’è stato scritto — almeno nella bozza — il numero 69 del «dl Agosto» rischia di condannare la vice ...

Pfas, inquinamento Genx e crac Miteni. Vicenza, 8 rischiano il processo

La procura lo aveva annunciato già a luglio, alla commissione parlamentare Ecomafie, che era prossima la chiusura delle indagini preliminari sul crac della Miteni Spa di Trissino e sulla contaminazion ...

