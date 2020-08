Pisa, incidente mortale sull’Aurelia: un morto e tre feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) Tragedia sull’Aurelia tra Pisa e Livorno. Stamattina un uomo di 32 anni è morto a causa di un incidente a Pisa, in zona Martellini. L’impatto è avvenuto con un’altra moto, 3 feriti in totale. Un uomo di 32 anni sta mattina è morto a casa di un grave incidente stradale a Pisa, lungo la via Aurelia tra Pisa e Livorno in località Martellini. L’uomo, di nazionalità domenicana, è stato urtato da un’altra moto guidata da una donna. La motociclista si trova al momento in ospedale e non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna alla guida della sua moto stesse svoltando all’altezza di un bivio quando è avvenuto lo scontro. ... Leggi su bloglive

Laprimapagina : #Pisa Incidente in località Mortellini: morto centauro di 32 anni - LuceverdeRadio : ???? #Incidente - SS1 Aurelia ?CHIUSA al km 329 a Pisa, le deviazioni vengono segnalate sul posto #luceverde… - in_appennino : RT muoversintoscan '????#BREAKINGNEWS La #SS1 #Aurelia è chiusa temporaneamete in entrambe le direzioni al km 329,000… - toscanamedianew : Tragico impatto sull'Aurelia, muore un uomo | Cronaca PISA - qn_lanazione : Tragedia sull'Aurelia, muore motociclista di 32 anni #Pisa @muoversintoscan -