Pallotta addio, la Roma adesso è di Dan Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. Nella notte è stato infatti raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club. Leggi su dire

