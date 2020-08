Nomadi in concerto il 7 agosto a Palmanova (Di giovedì 6 agosto 2020) Si avvicina il terzo appuntamento con la rassegnaEstate di Stelle a Palmanova, contenitore musicale e culturale della città stellata patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Domani, Venerdì 7 agosto, a essere protagonista sul palco di Piazza Grande saranno i Nomadi, la band più longeva della musica italiana, fondata nel 1963 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, gruppo che ha all’attivo ben 83 dischi fra album in studio e raccolte e migliaia di concerti live in tutta Italia. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dello spettacolo (posta in Borgo Aquileia così come anche l’unico ingresso al concerto) a partire dalle 18.30. ... Leggi su udine20

A Palmanova arrivano i Nomadi, la storia della musica

