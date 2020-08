Maltempo, danni per il temporale: circolazione dei treni sospesa sulla linea adriatica Termoli-San Severo (Di giovedì 6 agosto 2020) circolazione ferroviaria sospesa dalle 0.40 di questa notte sulla dorsale adriatica, linea ferroviaria Pescara-Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo, per danni provocati dal Maltempo. Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è ... Leggi su meteoweb.eu

Agricoltura, la conta dei danni

Dopo gli importanti fenomeni di maggio e giugno, il maltempo è tornato a colpire con forza le campagne umbre. È quanto riferisce la Coldiretti regionale, a seguito delle segnalazioni di danni a ortagg ...

