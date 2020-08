L'immigrazione torna in cima all'agenda del governo (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Le voci di un rimpasto, che continuano a rincorrersi, vengono smentite da tutti gli azionisti del governo: non solo da Zingaretti (e da Conte), ma anche da Di Maio e Renzi. È un capitolo che si potrebbe riaprire alla ripresa dei lavori parlamentari, intanto l'esecutivo è concentrato sui dossier urgenti. Uno dei più delicati è quello legato alla gestione del flusso dei migranti in arrivo. La missione in Libia del ministro Guerini ma soprattutto il lavoro di questi giorni dei ministri Di Maio e Lamorgese sulla Tunisia di sono funzionali ad affrontare un fenomeno che continua a preoccupare la maggioranza e l'esecutivo. Un 'dossier' complicato con l'Italia che da tempo invoca l'aiuto dell'Unione europea e con Salvini che continua ad attaccare palazzo Chigi. Il presidente della Tunisia Said, incontrando le ... Leggi su agi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. immigrazione fuori… - Alfredo93706976 : @silviaschiavo11 A me non torna che mischiate mele con pere per riproporre il vecchio disco rotto dell'immigrazione… - IStremato : L #immigrazione incontrollata, sbandati lasciati x le strade, senza assistenza, lavoro, portano a questo. Va gestit… - MagiaroIl : #Soros torna alla carica sull'#immigrazione con la propaganda no border attraverso Project Syndicate: - Ilcapritano : @KEY37547072 Quindi non esiste l'immigrazione illegale? Hai visto che tiri sempre sull'immigrazione? Torna sul nyt. -

Ultime Notizie dalla rete : immigrazione torna L'immigrazione torna in cima all'agenda del governo AGI - Agenzia Giornalistica Italia L'immigrazione torna in cima all'agenda del governo

AGI - Le voci di un rimpasto, che continuano a rincorrersi, vengono smentite da tutti gli azionisti del governo: non solo da Zingaretti (e da Conte), ma anche da Di Maio e Renzi. È un capitolo che si ...

Portato in questura dopo un furto e denunciato, torna subito a rubare

Pratese di 33 anni riconosciuto dalle telecamere mentre ruba un orologio e una carta di credito insieme a un complice di 27 in una pastificio. Preso e rilasciato, torna a forzare con lo stesso amico u ...

AGI - Le voci di un rimpasto, che continuano a rincorrersi, vengono smentite da tutti gli azionisti del governo: non solo da Zingaretti (e da Conte), ma anche da Di Maio e Renzi. È un capitolo che si ...Pratese di 33 anni riconosciuto dalle telecamere mentre ruba un orologio e una carta di credito insieme a un complice di 27 in una pastificio. Preso e rilasciato, torna a forzare con lo stesso amico u ...