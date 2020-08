L’esplosione le distrugge la casa, lei continua a suonare il pianoforte. Un messaggio di speranza da Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) L’esplosione ha divelto le finestre, l’appartamento, come tante case di Beirut, sembra un campo di battaglia, ma May Abboud Melki, 79 anni, si mette al pianoforte e suona Auld Lang Syne. La scena è stata ripresa dalla nipote che la ha postata sui social network, dove è diventata presto virale. Un messaggio di speranza per le migliaia di libanesi travolti da questa ennesima tragedia. L'articolo L’esplosione le distrugge la casa, lei continua a suonare il pianoforte. Un messaggio di speranza da Beirut proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : L’esplosione le distrugge la casa, lei continua a suonare il pianoforte. Un messaggio di speranza da Beirut - luisaloffredo28 : I fuochi d'artificio e poi il boato che distrugge tutto: il video dentro l'esplosione di #Beirut - Il Fatto Quotidi… - clikservernet : I fuochi d’artificio e poi il boato che distrugge tutto: il video dentro l’esplosione di Beirut - Noovyis : (I fuochi d’artificio e poi il boato che distrugge tutto: il video dentro l’esplosione di Beirut) Playhitmusic - - ilfattovideo : I fuochi d’artificio e poi il boato che distrugge tutto: il video dentro l’esplosione di Beirut -

Ultime Notizie dalla rete : L’esplosione distrugge E se la Bce impugnasse un nuovo bazooka, cancellando parte dei debiti pubblici che detiene? Corriere della Sera