Lei è la figlia di uno dei cantanti italiani più amati: la riconoscete? (Di giovedì 6 agosto 2020) Una bella ragazza si mostra in bianco e nero su Instagram, cercando di trattenere i ricordi e insieme la nostalgia di un viaggio: sembrerebbe tutto normale, il classico post di una ragazza tra tante se non fosse per il cognome. Perché la ragazza che si mostra in foto è Ilaria D’Alessio e non serve certo uno sforzo … L'articolo Lei è la figlia di uno dei cantanti italiani più amati: la riconoscete? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Lei figlia "Io, mamma di una figlia gay, vi chiedo di approvare la legge contro l'omofobia" la Repubblica Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman, star del documentario Netflix “Audrie & Daisy”

È morta suicida a 23 anni Daisy Coleman, una delle due protagoniste del documentario di Netflix Audrie & Daisy. A confermarlo è stata la madre della ragazza, che ha trovato il corpo senza vita martedì ...

Mamma scomparsa con il figlio, il marito di Viviana in lacrime: "Torna a casa, mi mancate"

"Viviana ascoltami bene, torna a casa. Non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente". Dopo tre giorni di silenzio, il marito di Viviana Parisi ha scelto la sua pagina Facebook per lanc ...

