Juventus, Sarri: «Chiellini? Gli è mancata continuità»

Maurizio Sarri ha parlato della condizione fisica di Giorgio Chiellini in vista del match di Champions League contro il Lione Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della condizione fisica di Giorgio Chiellini. Chiellini – «Sta trovando un minimo di continuità dopo un anno in cui gli è mancata molto. Vediamo».

