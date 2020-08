Firmato il protocollo sicurezza per il rientro a scuola (Di giovedì 6 agosto 2020) L'intesa è stata siglata questa mattina dalla ministra dell'Istruzione Azzolina e dalle organizzazioni sindacali Leggi su tg.la7

repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola [aggiornamento delle 10:20] - repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola - robersperanza : Proprio ora che il Paese deve correre di più vanno rafforzati i diritti del lavoro sui cantieri. Ho appena firmato… - toysblogit : Scuola, firmato il protocollo di sicurezza. Ci sarà un help desk - RedattoreSocial : No a classi pollaio e help desk: firmato il protocollo sicurezza per la ripresa a settembre. A disposizione 2,9 mil… -