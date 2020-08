Europa League 2019/2020, quarti di finale: programma e orari (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo la disputa degli ottavi di finale, le magnifiche otto rimaste voleranno alla volta della Germania per le Finals di Europa League in questa stagione davvero anomala. I quarti di finale sono in programma lunedì 10 agosto e martedì 11 agosto, in gare secche a eliminazione diretta con calcio d’inizio alle ore 21. Si giocheranno due match per sera, in basso il dettaglio con gli orari e le indicazioni sulle singole partite. quarti DI finale Lunedì 10 agosto, ore 21.00: Inter-Rangers/Bayer Leverkusen Lunedì 10 agosto, ore 21.00: Manchester United-Copenaghen Martedì 11 agosto, ore 21.00: Olympiacos/Wolves-Siviglia/Roma Martedì 11 agosto, ore 21.00: Shakhtar-Eintracht/Basilea Leggi su sportface

