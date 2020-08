Dopo Apple e Google anche TikTok sbarca in Irlanda (Di giovedì 6 agosto 2020) Il social network cinese aprirà un data center sull'isola che raccoglierà video, messaggi e altri dati generati dagli utenti... Leggi su europa.today

GaetanoBresci9 : @daniele_dfu @GuidoCrosetto @mariamacina No jobs alla sua età aveva già comprato la pixart. Era già uscito da Apple… - setteBIT : Dopo 3 mesi Apple ha italianizzato (solo sottotitoli) il trailer da 2’ della docu-serie 'Home' x Apple TV+, ora si… - redhotcyber : Rise of ARMs: il cambio tecnologico sui processori Apple potrebbe cambiare il mondo. Alcuni dicono che una volta c… - infoitscienza : TikTok: Dopo Microsoft, anche Apple si muove per poterlo acquistare (o forse no) - KingArthassolo : @_fedrive La dice lunga solo sul mio ricordarmi male le date di uscita dei telefoni asd Il discorso non cambia, il… -