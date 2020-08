Di chi è la colpa se la Germania ci rimanda i migranti (Di giovedì 6 agosto 2020) Ieri Giorgia Meloni si è arrabbiata perché ci sono “Aerei che da Stoccarda scaricano immigrati irregolari a Milano. Con buona pace della Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza sanitaria. Nel frattempo, sapete quanti sono gli immigrati irregolari sbarcati in Italia dalle navi ONG (spesso tedesche) che la Germania ha accettato di ricollocare in tutto il 2020? ZERO. Qualcuno vorrebbe fare della nostra Nazione il campo profughi d’Europa. Noi ci battiamo per impedirlo”. L’articolo del Giornale che la Meloni ha aggregato senza linkarlo racconta che da Berlino è giunta un’indiscrezione, fatta trapelare dal quotidiano Die Welt, secondo cui il governo italiano ha accettato la proposta dell’esecutivo di Angela Merkel di un piano che prevede per l’appunto il ritorno nel nostro paese dei ... Leggi su nextquotidiano

