Dayane Mello Instagram immersa nella natura, sembra una dea: «Una cascata di bellezza» (Di giovedì 6 agosto 2020) Su Instagram un nuovo scatto pazzesco di Dayane Mello, modella e influencer, nota al grande pubblico per aver partecipato a ‘L’Isola dei famosi’. Reduce dalla fortunata esperienza a ‘Pechino Express’, la splendida 31enne ha pubblicato una foto in costume che rende merito al suo fisico strepitoso. È stupenda, meravigliosa. bellezza esagerata, di un’eleganza innata. Quasi 5mila mi piace in poche ore e decine di complimenti da parte degli ammiratori che non si stancano di lodarne le grazie sui social. D’altronde è davvero difficile resisterle… leggi anche l’articolo —> Giulia Salemi Instagram superlativa, il video delle vacanze incanta: «Ci hai stesi… Che spettacolo» Dayane ... Leggi su urbanpost

zapper_it : Si parla tanto di diritto di autore, ma poi quando Dandolo su Oggi dice che è un’esclusiva che Dayane Mello parteci… - pzzvlr : ?? QUESTA NON È UN'ESCLUSIVA: - MondoTV241 : Dayane Mello prossima concorrente del Grande Fratello VIP? #dayanemello #GrandeFratellovip - dimuz7 : @vincycernic95 Per ora tra i nomi usciti e praticamente ufficializzati quelli che tendono ad avvicinarsi a un ideal… - DietrolaNotizia : Dayane Mello: concorrente Gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello parteciperà alla nuova edizione del Gf Vip Giornalettismo Dayane Mello Instagram immersa nella natura, sembra una dea: «Una cascata di bellezza»

Dayane Mello paradisiaca in bikini su Instagram. A far da corredo allo scatto una lunga didascalia scritta in lingua originale: «Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de hu ...

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, «flirt finito»: lui in lacrime

A distanza da un mese dal bacio che ha infiammato il gossip dell’estate si ritorna a parlare di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, 35 anni, dopo la sofferenza per la separazione dal marito Stefan ...

Dayane Mello paradisiaca in bikini su Instagram. A far da corredo allo scatto una lunga didascalia scritta in lingua originale: «Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de hu ...A distanza da un mese dal bacio che ha infiammato il gossip dell’estate si ritorna a parlare di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, 35 anni, dopo la sofferenza per la separazione dal marito Stefan ...