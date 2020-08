Da Isernia a Benevento per difendere la Miwa: la guardia Orefice si racconta (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento ha regalato finora diversi nomi di altissimo spessore che lasciano pensare, senza presunzione, ad una stagione quantomeno divertente. Uno dei nuovi arrivati, il cui nome è garanzia, è Stefano Orefice, guardia ex Il Globo Isernia già in C Gold Campania della scorsa stagione. Napoletano, classe ’91 ed entusiasmo da vendere. Stefano hai disputato le ultime due stagioni in C Gold. Quale la differenza con la Silver e a cosa dovrà abituarsi la Miwa? Sicuramente parliamo di un livello differente. Magari il gap non lo si ritrova sul lato tecnico bensì su quello fisico e atletico. Nelle minors molto spesso puoi incontrare giocatori con tecnica ... Leggi su anteprima24

