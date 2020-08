Covid, evitare la seconda ondata: stretta su treni e discoteche (Di giovedì 6 agosto 2020) Ora va bene ma bisogna lavorare perché così sia sempre: l nostro Paese è "in una situazione tra le migliori al mondo" sul fronte coronavirus, ma servono prudenza e rispetto delle regole. L'appello è ... Leggi su globalist

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2020 INFOGRAFICA Ecco la nuova bozza del Dl Agosto La nuova bozza del Dl Agosto prevede nuove indennità e bonus per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid sull'ec ...Se la compagnia irlandese non dovesse porre alcun rimedio scatterà la sospensione dei voli nazionali con l'obbligo di rimborso per tutti i passeggeri Rispetto delle regole anti-Covid o gli aerei saran ...