Coronavirus, monitoraggio fase 3: "C'è tendenza all'aumento dei contagi, Rt sopra 1" (Di giovedì 6 agosto 2020) L'indice di trasmissione a 1.01, l'aumento riguarda soprattutto asintomatici: i dati del report settimanale del ministero della Salute e Iss Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : La tendenza dei casi #Covid è in aumento. Persiste una trasmissione diffusa del virus: lo rileva il monitoraggio s… - iostoconGiorgia : RT @FratellidItalia: Coronavirus. Zaffini: Monitoraggio su tracciamento dei sintomi febbrili non sufficiente. Seguire indicazioni OMS https… - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, monitoraggio fase 3: 'C'è tendenza all'aumento dei contagi, Rt sopra 1' - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, monitoraggio Iss-ministero: tendenza casi è in aumento #coronavirus - biagio : Coronavirus in Italia, il monitoraggio: «L’indice Rt è sopra 1, l’età media dei contagiati si abbassa»… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monitoraggio Coronavirus, monitoraggio fase 3: "Tendenza dei casi in aumento, Rt sopra 1" la Repubblica Troppi rischi per il Covid-19, ora è ufficiale: rinviate al 2021 le Fiere di San Settimio

con il rischio concreto di favorire focolai di infezione da Covid-19 a danno dell’intera comunità di Jesi e della Vallesina”. La decisione prende le mosse da un’analisi di contesto che vede la ...

Coronavirus, monitoraggio settimanale Iss: indice trasmissione Rt nazionale a 1.01

Sebbene le misure di lockdown in Italia "abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, ...

con il rischio concreto di favorire focolai di infezione da Covid-19 a danno dell’intera comunità di Jesi e della Vallesina”. La decisione prende le mosse da un’analisi di contesto che vede la ...Sebbene le misure di lockdown in Italia "abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, ...