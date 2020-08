Chirurghi plastici, appello a De Luca: Ora nuove assunzioni e via i rami secchi (Di giovedì 6 agosto 2020) «Una risposta concreta all’emergenza Coronavirus è stata data certamente dalla Regione Campania, costruendo le sale di terapia intensiva negli ospedali in tempi rapidi. Ma ora si intervenga sulle carenze dell’ordinario con nuove assunzioni, tagli dei “rami secchi” ossia reparti e ospedali inutili e valorizzazione delle strutture di eccellenza». Questo l’appello che Francesco D’Andrea, presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica rivolge al presidente della Regione Vincenzo De Luca. «Premesso che il Covid-19 non è definitivamente debellato e pertanto non bisogna abbassare la guardia – prosegue D’Andrea – la pandemia nella sua negatività ha acceso i ... Leggi su ildenaro

«In sanità è tempo di intervenire sull’ordinario provvedendo a nuove assunzioni e tagliando i “rami secchi” ossia reparti e ospedali inutili e valorizzazione delle strutture di eccellenza». Questo l’a ...

Orecchie a sventola, addio per sempre: ecco l’intervento che risolve in modo definitivo l’inestetismo

Oltre 10mila le operazioni eseguite in un anno in Italia. «La tecnica più utilizzata, quella con fili di sutura non riassorbibili, richiede un ritocchino successivo, come nel caso della presunta otop ...

