Chi è Liz Solari | la Giulia di Sei mai stata sulla luna | curiosità e biografia

Ecco chi è Liz Solari, ha interpretato nel 2015 il ruolo di Giulia in 'Sei mai stata sulla luna?' Liz Solari, nome completo Marìa Isabel Solari Poggio, è nata a Barranquilla in Colombia il 18 giugno 1983. All'età di tre anni si è trasferita in Argentina con la sua famiglia. Il padre della Solari è un allenatore di calcio, anche i suoi due fratello fanno parte del mondo del calcio, sono infatti calciatori, uno dei due lo abbiamo visto nell'Inter. Liz Solari ha invece scelto il mondo dello spettacolo, nel 2001 ha fatto il suo debutto nel mondo della moda e ha vinto il concorso dell'agenzia Dotto Models, da quel momento ha iniziato ad essere la testimonial di ...

Per la prima serata in tv, giovedì 6 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Sei mai stata sulla luna?”. Paolo Genovese dirige Raoul Bova, Liz Solari, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, Neri ...

Foggia, 05 agosto 2020. “L’internalizzazione dei lavoratori del Cup della GPI che lavora per conto della Asl Foggia è una farsa”. Lo dichiara il sindacato Usppi che “ritiene il procedimento una trova ...

