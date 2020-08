Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi (Di giovedì 6 agosto 2020) . Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000, i due starebbero attraversando un periodo complicato, causato da alcune amicizie del ciclista trentino. Da tempo la sorella di Belen e l’ex gieffino non postano su Instagram foto che li ritraggono insieme. Lei si è concessa una vacanza con la sorella, reduce dalla fine dell’amore con Stefano De Martino, e la madre, mentre lui si è divertito per qualche giorno con gli amici. Nel 2017, Cecilia era entrata nella casa del GF Vip, conquistando il pubblico. All’epoca era legata a Francesco Monte, ma si era innamorata di Ignazio Moser, iniziando con lui una relazione durante il reality. “Dopo il reality ho provato a non ascoltare nulla – aveva confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -, perché per la prima volta dentro a quel programma ... Leggi su dilei

