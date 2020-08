Bari: arrestato 25enne per violenza sessuale su quattro donne in strada Polizia locale (Di giovedì 6 agosto 2020) Stando all’accusa il 25enne è stato bloccato in flagrante dagli agenti della Polizia locale mentre stava palpeggiando, in pochi attimi, due donne in piazza Ciaia a Bari. Erano in corso le sue ricerche per.l’scvusa di violenza sessuale nei confronti di altre due donne, sempre in pieno centro del capoluogo pugliese. Il giovabe senegalese con permesso di soggiorno è stato arrestato. L'articolo Bari: arrestato 25enne per violenza sessuale su quattro donne in strada <span class="subtitle">Polizia locale</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

