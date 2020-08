Villarricca. Incidente all’alba, auto cade in un fossato: donna salvata dagli agenti della Union Security (Di mercoledì 5 agosto 2020) Villlaricca. Incidente all’alba, donna salvata dagli agenti della Union Security. Una pattuglia della vigilanza privata in servizio nella zona di Marano, ha estratto da un’auto incidentata e caduta in un fosso una giovane donna che rischiava di morire. Dopo il terribile scontro, una delle auto è precipata in un fossato. La donna che era alla … L'articolo Villarricca. Incidente all’alba, auto cade in un fossato: donna salvata dagli agenti della ... Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Villarricca Incidente Incidente a Villaricca: trovato il pirata della strada NapoliToday