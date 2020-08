Tutti i veleni della Solvay di Spinetta (Di mercoledì 5 agosto 2020) La mia famiglia abita a Spinetta da almeno cinque generazioni e il polo chimico, ora di proprietà di Solvay, ha fatto da cornice alla mia infanzia. Di queste cinque generazioni, con certezza due si sono ammalate di diversi tumori. Tra questi mio padre, che ha vissuto e vive a Spinetta. Grazie a lui, quando ero più piccola, si è parlato dell’inquinamento prodotto da un singolo polo chimico gestito con nomi differenti, ma con in comune la stessa politica: il profitto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

75libero : @GiuseppeConte Taranto, lega la lettera dell'associazione genitori tarantini, Taranto è troppo bella per continuar… - GiuseppeMatarr4 : Adesso non chiedetemi più perché oltre ad essere interisti si diventa antijuventini ! Giornali e tv che spargono v… - 3_lorella : @PaoloBorg Sicuramente siamo invasi da veleni,sopportiamo poco il caldo e il freddo,e questo ci rende poi più debo… - josetorija_2 : @Pontifex_it 'Tutti i #veleni fisici ritardano grandemente gli sforzi dell’Aggiustatore per elevare la mente materi… - giorgiotablet : '#Sgarbi è l’epigono di #Cossiga, perché sostiene questi storici principi nei suoi discorsi parlamentari e nei suoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti veleni I veleni nelle acque del Veneto - Marina Forti Internazionale Emis Killa al veleno sui social: “Sono sconvolto da tutti i taccagni”

Isola della Gallinara, c'è interesse da parte del miliardario ucraino per l'acquisto: lo Stato Italiano decide di intervenire sulla questione https://www.youtube.com/watch?v=3d7i5uWUh4A&feature=youtu.

Veleni nelle acque di Alessandria. La storia senza fine dell’azienda chimica Solvay

Il lavoro del Noe evidenzia come dal sito industriale siano fuoriusciti veleni che hanno inquinato oltre 1.150 metri ... “Arpa deve spendere tutti gli strumenti possibili per accertarsi che l’ambiente ...

Isola della Gallinara, c'è interesse da parte del miliardario ucraino per l'acquisto: lo Stato Italiano decide di intervenire sulla questione https://www.youtube.com/watch?v=3d7i5uWUh4A&feature=youtu.Il lavoro del Noe evidenzia come dal sito industriale siano fuoriusciti veleni che hanno inquinato oltre 1.150 metri ... “Arpa deve spendere tutti gli strumenti possibili per accertarsi che l’ambiente ...