Sindaco Castel di Sangro: “Ritiro al via il 23 agosto, sì al pubblico ma con prudenza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Canale 21 del ritiro del Napoli. Ci sono ancora delle incognite relative agli allenamenti e alle amichevoli. Attendiamo comunicazioni ufficiali sugli sviluppi dei protocolli federali e regionali. Qualche approccio tra giocatori e tifosi ci sarà, con prudenza e distanziamento. La data di partenza dovrebbe essere il 23 agosto, speriamo che non sia questa perché significherebbe che il Napoli ha battuto il Barcellona. De Laurentiis vuole rinviare il più possibile il ritiro per farlo coincidere con la ripartenza. La squadra sarà presentata qui, allestiremo spazi importanti, ma resta l’incognita del pubblico. L'articolo Sindaco Castel di Sangro: “Ritiro al via il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sindaco Castel di Sangro: “Ritiro al via il 23 agosto, sì al pubblico ma con prudenza” Angelo Caruso a Canale 21: “… - 100x100Napoli : Castel di Sangro, il sindaco: “Il 23 agosto la data scelta per l’inizio del ritiro” - tuttonapoli : Sindaco Castel di Sangro: 'Può iniziare il 23, novità è che ADL vuole allungarlo fino al campionato...' - OVPCmprenestini : Grazie al Sindaco Gianpaolo Nardi e all'Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Romano, che ieri sera, durant… - CogesaSpA : Non il classico #ecoincontro ma un tour itinerante nello splendido Comune Di Castel Del Monte - AQ col sindaco Luci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Castel CASTEL DI SANGRO: SEGRETARIO VS SINDACO RINVIATO ODG ASSUNZIONE DUE DIRIGENTI Abruzzoweb.it Castel di Sangro, il sindaco: "Napoli, il ritiro può iniziare il 23: due incognite e novità De Laurentiis"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per fornire le ultime notizie sul ritiro. Redazione Interviste 5 AGO 2020 ORE 15:15 Angelo Caruso, Sindaco di Castel ...

Sindaco Castel di Sangro: "Può iniziare il 23, novità è che ADL vuole allungarlo fino al campionato..."

ll Sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per fare il punto sul ritiro del Napoli ll Sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso è intervenuto ai microfoni di ...

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per fornire le ultime notizie sul ritiro. Redazione Interviste 5 AGO 2020 ORE 15:15 Angelo Caruso, Sindaco di Castel ...ll Sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per fare il punto sul ritiro del Napoli ll Sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso è intervenuto ai microfoni di ...