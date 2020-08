Si Tuffa in Piscina ad una Festa di Compleanno ma È Poco Profonda, Ragazzino Gravissimo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era ad una Festa di Compleanno in Piscina, poi si è Tuffato andando a sbattere violentemente contro il fondale, ora è ricoverato in gravissime condizioni. Una tragedia si è verificata in un ristorante di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, nello scorso sabato sera. Qui un Ragazzino, si è Tuffato in Piscina senza rendersi conto che il fondale della vasca era Poco fondo, finendo per schiantarsi violentemente sul fondo riportando ferite gravissime. Le suo condizioni sono apparse subito pessime, una volta arrivata l’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, e ora è ricoverato in prognosi riservata, la situazione sarebbe ancora molto seria. Sulla vicenda ora ... Leggi su youreduaction

