Rudiger: «Lampard? Non è come Conte che si arrabbia quando perde» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha parlato della possibile partenza di Willian e del rapporto con Frank Lampard Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha parlato della possibile partenza di Willian, destinato all’Arsenal secondo le voci di mercato, e del rapporto con il suo tecnico, Frank Lampard. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Goal: WILLIAN – «Se dovesse partire sarei molto dispiaciuto. Al mio arrivo qui, lui e David Luiz mi avevano aiutato molto ad integrarmi in squadra. Willian è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Ha dimostrato negli anni il suo valore in campo. Non è un giocatore che parla molto, ma fa vedere le sue doti in campo. Lui è come Hazard. Un giocatore che scende in campo e comanda il gioco. Non ho visto molti ... Leggi su calcionews24

