Rrahmani: «Anno indimenticabile. Grazie Hellas Verona» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amir Rrahmani ha salutato l’Hellas Verona dopo l’ottima stagione vissuta in Serie A: le parole del difensore del Napoli Amir Rrahmani, difensore di proprietà del Napoli, ha salutato l’Hellas Verona dopo l’ottima stagione vissuta in Serie A. «Un Anno meraviglioso, Un Anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. Lascio Verona e l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric, ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hAnno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hAnno saputo ... Leggi su calcionews24

