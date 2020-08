Roma, occhi puntati su Gaetano Castrovilli (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Roma sta vivendo giorni molto caldi sul fronte societario, vista l’ormai imminente cessione di James Pallotta all’imprenditore statunitense Dan Friedkin; sotto il punto di vista sportivo, invece, i giallorossi sono impegnati in Europa League, competizione in cui vorrebbero raggiungere l’atto finale. Nel frattempo si parla anche di mercato e il nome che viene accostato alla Roma è quello del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, vera e propria rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, che ora potrebbe andare a completare un reparto che vanta già calciatori del calibro di Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini. La viola, inoltre, ha manifestato un certo interesse per Juan Jesus ed Alessandro Florenzi, da tempo fuori dal progetto tecnico ... Leggi su sportface

