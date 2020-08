Pordenone-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie B 2019/2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Le semifinali dei playoff della Serie B 2019/2020 offriranno il match fra Pordenone e Frosinone, il quale promette spettacolo per la qualità intrinseca dei due organici. I ciociari saranno spinti dall’entusiasmo del successo esterno contro il Cittadella, nel corso del turno preliminare, conquistato grazie ad una prodezza di Ciano al 120′. Il club del Friuli-Venezia Giulia non ha però intenzione di render la vita facile alla compagine guidata da Nesta e tenterà di giocare le proprie armi. L’andata della semifinale in questione andrà in scena il 9 agosto, a partire dalle ore 21.00. La diretta streaming della sfida verrà offerta da Dazn, con la possibilità di ... Leggi su sportface

Le semifinali dei playoff della Serie B 2019/2020 offriranno il match fra Pordenone e Frosinone, il quale promette spettacolo per la qualità intrinseca dei due organici. I ciociari saranno spinti dall ...

Il Frosinone fa il miracolo: goal al 122°, resta il sogno di tornare in A

Il sogno della serie A continua. Il Frosinone non ha fallito l’obiettivo e, mercoledì sera, ha espugnato il Cittadella conquistando la semifinale di playoff di serie B. I ciociari hanno vinto al «Tomb ...

