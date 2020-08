Operatrice Save The Children,un boato e tutto giù (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Attimi di normalità spazzati via in un momento. Il rumore, 'come fosse un terremoto', poi l'esplosione, le urla dei cinque nipoti che stavano giocando sul balcone e la porta di ... Leggi su corrieredellosport

Beirut, il racconto choc della volontaria: "Un boato ed è venuto giù tutto"

È il drammatico racconto di un'operatrice di Save the Children, la 26enne Nour Wahid, e relativo ai terribili istanti delle due deflagrazioni a Beirut. "Avevo appena lasciato l'ufficio - ha raccontato ...

È il drammatico racconto di un'operatrice di Save the Children, la 26enne Nour Wahid, e relativo ai terribili istanti delle due deflagrazioni a Beirut. "Avevo appena lasciato l'ufficio - ha raccontato ...