Non solo Di Stefano, anche un’altra senatrice M5S ha confuso i libanesi con i libici (Di mercoledì 5 agosto 2020) In molti si sono concentrati, anche per il suo ruolo istituzionale di sottosegretario agli Affari Esteri, sulla gaffe-errore di Manlio Di Stefano che, in prima battuta su Twitter, aveva confuso i cittadini libanesi (a cui ha espresso solidarietà per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Beirut) con i libici. Lo stesso esponente penstastellato ha risposto con alcuni post polemici a chi lo ha deriso (e sta deridendo) per quanto scritto. Ma non è stato l’unico: anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, ha commesso la stessa identica gaffe. LEGGI anche > Manlio Di Stefano e il post dopo l’errore libici-libanesi: «Felice per i giornali ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Addio Sergio Zavoli, maestro (non solo) di giornalismo Avvenire Non solo Osimhen, Giuntoli vuole le due 'frecce nere': può scatenarsi un'asta! Tutti i dettagli

ristiano Giuntoli dipinge il Napoli del futuro: "Con Osimhen abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa: ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase ...

Milano-Sanremo, trovato l’accordo, adesso serve il nulla osta: è una corsa contro il tempo

Dei cinque Comuni interessati per ora solo Masio ha detto formalmente sì alla Classicissima. Di solito la procedura per autorizzare questi passaggi dura un mese adesso serve per sabato ALESSANDRIA.

