Nitrato d'ammonio: il fertilizzante esplosivo che piace ai terroristi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Nitrato d'ammonio è un composto chimico che viene utilizzato come , ma anche per produrre l'ammonal e l'Anfo, due potenti . Si ottiene dall' e dall' acido nitrico . Appare in forma di sale ... Leggi su leggo

disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Nitrato di ammonio, deposito era “una bomba a orologeria”. Dirrettore dogana: “L’esplosivo era lì da sei anni, ma n… - elisa24102 : RT @GucciPatrizia: Beirut, esplose oltre 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. La Croce Rossa: più di 100 morti. Il min… - Pugliessino : RT @Nereide: @Pugliessino @CorazzaEfisia @EnzaAltieri @Valter14032653 @AAFuster @masabbett @ghegola @MmTai7 @NucciPollarolo @circeanna @ari… -