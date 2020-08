Lnd, Sibilia: “Con questo protocollo i dilettanti non ripartono. Danni incalcolabili” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutto il calcio in seguito al lockdown causato dal Coronavirus sta vivendo un momento di enorme difficoltà gestionale ed economica. Una crisi ancor più acuta tra i dilettanti, che secondo le parole del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, rischiano di non ripartire in vista della prossima stagione.IMPOSSIBILE RIPRENDEREcaption id="attachment 815879" align="alignnone" width="594" Sibilia (Getty Images)/captionLe parole del presidente riportate dal Notiziario del calcio: "Ad oggi, nonostante il nostro impegno con contributi, agevolazione, date e scadenze fissate, non vi è alcuna certezza sulla ripartenza delle attività. Dopo il protocollo della Figc per la ripresa del 5 giugno scorso, nonostante i nostri solleciti nelle sedi opportune, non c'è al momento alcuna ... Leggi su itasportpress

