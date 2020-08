La sospensione di Tosap e Cosap per il 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Sole 24 Ore oggi annuncia che le cartelle esattoriali saranno bloccate fino al 15 ottobre ma nel decreto Agosto che il governo dovrebbe licenziare questa settimana ci sarà anche la proroga del pagamento di Tosap e Cosap per tutto il 2020: Rinvio del 50% delle tasse sospese durante i tre mesi di lockdown e proroga a fine anno della Tosap e della Cosap per sostenere turismo e ristorazione. Rifinanziamento dell’operazione cashback da far decollare il 1° gennaio 2021 e sostegno immediato ai settori più colpiti dalla crisi economico-sanitaria con una partecipazione dello Stato alle spese sostenute dai cittadini che pagano con moneta elettronica. A valorizzare il pacchetto fiscale il rinvio di 60 giorni della ripresa della ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : sospensione Tosap Tari e Tosap, D'Adamo: «Siamo andati incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà» BariLive Blocco dei licenziamenti e causali, scontro nel governo. Fumata nera sul decreto Agosto

“Se ci rimangiamo l’accordo su questo non c’è più il decreto”. E’ sbottato Roberto Gualtieri quando il Movimento 5 stelle ha fatto retromarcia su un punto che si dava per acquisito, il rinnovo della s ...

Decreto Agosto: Villarosa (M5s), proroga sospensione versamento Tosap-Cosap

Roma, 04 ago 19:18 - (Agenzia Nova) - Secondo il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, "con il decreto legge Agosto il gov ...

“Se ci rimangiamo l’accordo su questo non c’è più il decreto”. E’ sbottato Roberto Gualtieri quando il Movimento 5 stelle ha fatto retromarcia su un punto che si dava per acquisito, il rinnovo della s ...Roma, 04 ago 19:18 - (Agenzia Nova) - Secondo il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, "con il decreto legge Agosto il gov ...