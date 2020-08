Inter-Getafe, streaming gratis: dove vedere il match di Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutto pronto per l’ottavo di finale a gara secca tra Inter e Getafe. Andiamo a vedere dove seguire il match della Veltins Arena in tv e streaming. Torna il calcio europeo nella serata di mercoledì con l’Europa League. Ancora due le italiane in corsa per la seconda coppa europea, l’Inter e la Roma. Tra poco … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter-Getafe: le formazioni ufficiali | Europa League - PisuDavi : #UEL | #InterGetafe, le formazioni -