Frecciarossa, agosto in Cilento: le fermate e gli orari

Salerno – Trenitalia annuncia una programmazione straordinaria nei giorni 7, 8, 9 e 10 agosto con collegamenti aggiuntivi da Milano verso Campania e Calabria e da Roma verso la Puglia. In particolare sono stati schedulati sei collegamenti Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei corse Frecciargento in più tra la Capitale e Lecce "per facilitare gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive offrendo un sostegno concreto al turismo, settore importante della nostra economia" si legge nella nota di FS Italiane. Previsti, per i giorni 7, 8 e 9 agosto il Frecciarossa Milano Centrale (11.50) – Reggio Calabria (22.05) e per i giorni 8, 9, 10 agosto il

