Fonseca: ” Smalling ci ha aiutato molto, ma ho fiducia in Ibanez. Zaniolo titolare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nella conferenza stampa odierna l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha svelato alcune indiscrezioni: Come arriva la Roma a questa partita? Pellegrini può fare il mediano? “La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini è un’opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani”. Pensa a una staffetta tra Pellegrini e Zaniolo” “Devo dire che Zaniolo giocherà domani. Pellegrini non ho deciso”. Se avesse cambiato modulo prima la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa? “Non penso mai al passato. Quello che è importante è ciò che facciamo adesso. Arriviamo qui ... Leggi su alfredopedulla

