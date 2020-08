Ferran Torres, stoccata a Parejo: “Non è stato un buon capitano al Valencia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ferran Torres è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. Il giovane spagnolo è stato pagato circa 40 milioni di euro e andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Pep Guardiola. Nelle scorse ore l'annuncio ufficiale, e adesso anche la prima intervista rilasciata a Marca che farà sicuramente discutere. Il motivo? L'attacco all'ex capitano in maglia Valencia Daniel Parejo.Ferran Torres: "Parejo non è stato un buon capitano"caption id="attachment 933339" align="alignnone" width="550" Parejo Valencia (getty images)/caption"Dopo tre anni in prima squadra sono diventato più maturo e mentalmente forte. Ma a 17 anni, tutto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ferran Torres, stoccata a Parejo: 'Non è stato un buon capitano al Valencia' - - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Manchester City scatenato, visite mediche per Ake: a breve l’ufficialità: Manches… - Torrenapoli1 : Dopo Ferran Torres al City arriva Ake per circa 45 M - velfutbol : RT @GabrieleCats: Ferran Torres al Manchester City è ufficiale, di conseguenza sono appena diventato più credibile di TuttoSport. Ma al c… - Salvinho_ : @EmanueleFire @matteogreco1926 @Giusepp27612020 Infatti pensavo andasse al City , però avendo preso Ferran Torres… -