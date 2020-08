Esplosioni Beirut, il Partito di Hariri: “Gravi sospetti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) In Libano cominciano le prime avvisaglie di tensioni interne dopo le due potenti Esplosioni di ieri che hanno devastato la capitale Beirut che in un bilancio ancora provvisorio hanno causato almeno 100 morti e 4.000 feriti: il Partito “Futuro” dell’ex premier Saad Hariri ha avanzato “gravi sospetti” sulle circostanze delle Esplosioni, mentre nel centro della capitale la polizia è dovuta intervenire per sedare forti tensioni tra manifestanti di opposto segno, come riportano media locali. “Ci sono gravi sospetti che gettano la loro ombra sull’esplosione, sulla sua tempistica, circostanza e luogo e sulla sua modalità e sui materiali incendiari che lo hanno causato”, ha detto Futura, in comunicato emesso al termine di una riunione tenuta in ... Leggi su meteoweb.eu

