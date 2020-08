Esplosione Beirut. Un video mostra un missile che colpisce il porto, ma è falso! Mancano dei fotogrammi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 5 agosto 2020 l’utente @nja iq pubblica un tweet riportante un video dell’Esplosione di Beirut (Libano), del giorno precedente, dove si riuscirebbe a individuare un missile che si dirige verso il porto poco prima del catastrofico evento. C’è qualcosa di strano perché quel video è circolato già il 4 agosto 2020 senza alcun missile e con qualche fotogramma in più, ma non solo. Infatti, il video pubblicato da @nja iq è sgranato rispetto a un altro a più alta risoluzione che troviamo, ad esempio, pubblicato dall’account Osint613 il 4 agosto 2020 sera. Attraverso questo piccolo confronto è possibile notare le differenze in merito alla risoluzione: Ecco i ... Leggi su open.online

